Erogatore d’acqua. Il regalo di Aset al liceo Torelli

"Bere acqua dell’acquedotto farebbe risparmiare solo a Fano 330 tonnellate di plastica". E’ quanto hanno calcolato gli studenti del liceo scientifico Torelli che da ieri potranno bere acqua distribuita dall’acquedotto comunale grazie all’erogatore installato da Aset nell’atrio del liceo. "L’erogatore – fanno sapere da Aset – è collegato alla rete idrica comunale. L’allaccio è stato effettuato dai tecnici con una tubazione nuova e a uso esclusivo. Ogni componente è stato disinfettato e sanificato. Sono già programmate manutenzioni periodiche, in particolare al rientro dalle vacanze natalizie e dopo la pausa estiva. Gli studenti potranno scegliere tra acqua fredda o a temperatura ambiente. Aset ne garantirà la salubrità anche attraverso analisi chimico-fisiche puntuali e periodiche". L’invito è stato quello di consumare "l’acqua comunale che ha le stesse caratteristiche di quella in bottiglia". "È importante incentivare un minor consumo di imballaggi in plastica: lo scorso anno, nei soli comuni serviti dalla società, ne sono stati raccolti quasi 684 tonnellate, una media di oltre 6 chili a cittadino".