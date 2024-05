Ex caserma, restyling da 8 milioni: "Non solo uffici: ecco cosa faremo"

di Anna Marchetti

Ex Caserma Paolini: costerà 8 milioni di euro la riqualificazione della palazzina comando (l’immobile che si affaccia su viale Gramsci) che il Comune di Fano ha ottenuto gratuitamente dal Demanio. Il Comune avrà la disponibilità di 3mila metri quadrati, suddivisi su tre piani (mille metri a piano) più altri mille di sottotetto (foto), uno spazio che potrebbe essere destinato ad area espositiva. I tre piani sottostanti, invece, ospiteranno (questo è un vincolo imposto dal Federalismo demaniale) uffici pubblici: al primo piano il comando della Polizia locale, ora in via Mura Malatestiane, mentre negli altri due piani si trasferiranno Urbanistica e Lavori pubblici. Alla Polizia locale sarà anche destinato, per il parcheggio dei mezzi, una parte del piazzale interno della Caserma: l’area ora recintata e occupata dai campi da basket con la salvaguardia, ha assicurato Cucchiarini, di tutte le piante.

Per ottenere la proprietà del bene, il Comune ha dovuto dimostrare la sostenibilità economica del progetto, specificando che gli 8 milioni di euro saranno attinti dal bilancio comunale e in particolare dal fondo alienazioni immobili, dal fondo per la gestione e la manutenzione del patrimonio comunale e dal fondo per l’efficientamento energetico. Per quanto riguarda il piazzale interno all’ex Caserma Paolini, un tempo destinato alle esercitazioni e da 20 anni parcheggio pubblico, manterrà la sua funzione attuale. Del piazzale, almeno al momento, il Comune non acquisirà la proprietà (se ne riparlerà in un secondo momento) ma il Demanio rinnoverà la concessione per il suo utilizzo come parcheggio free. In ogni caso, quando l’Amministrazione ne entrerà in possesso, per la creazione di un parcheggio sotterraneo (Serfilippi ha ipotizzato un costo di 9 milioni, ndr) "si dovrà ricorrere – ha commentato il sindaco Massimo Seri – ad un project financing". Intervento che, in ogni caso, dovrà essere preceduto da una serie di sondaggi per escludere la presenza di resti archeologici, ipotesi remota per la collocazione fuori le mura della struttura.

Il progetto di riqualificazione della palazzina comando sarà redatto gratuitamente dal Demanio nell’ambito di una progettazione più ampia che riguarda tutto il complesso. "Si potrebbe portare a termine – hanno aggiunto i due amministratori - in tre anni: da questo momento parte il confronto con il Demanio". Seri e Cucchiarini hanno rivendicato l’importante risultato, perseguito senza successo per 25 anni da più amministrazioni: "Noi ci siamo riusciti, da soli, e siamo i primi in Italia". Annunciato, infine, l’interesse di un gruppo di collezionisti stranieri per "Manifest" l’iniziativa che abbellisce l’esterno della Caserma e potrebbe ampliarsi.