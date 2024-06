Giunta, ormai siamo allo sprint finale. Serfilippi si tiene Prg, sanità e sicurezza

Maggioranza di centrodestra all’ultimo miglio, per la formazione della giunta Serfilippi si attende la decisione di Fratelli d’Italia basata sugli equilibri interni. Il nodo non è solo il terzo assessorato rivendicato dal partito della Meloni quanto chi ricoprirà il ruolo di presidente del consiglio comunale tra Davide Delvecchio e Francesco Cavalieri. Pare, però, che all’interno di Fd’I siano scesi a più miti consigli anche perchè dall’altra parte hanno una Lega pronta a non entrare in giunta, pur garantendo il sostegno esterno.

Ieri summit ad Ancona di Fratelli d’Italia, presenti oltre ai segretari regionale e provinciale, Elena Leonardi e Nicola Baiocchi, i vertici del partito fanese, Loretta Manocchi, Lucia Tarsi, Davide Dlevecchio e Francesco Cavalieri. Se Fratelli d’Italia darà il via libera all’accordo domani pomeriggio la maggioranza sarà convocata per sottoscrivere il documento finale. In sostanza a Francesco Cavalieri potrebbe essere affidata la guida della presidenza del consiglio comunale e a Delvecchio la vice presidenza di Aset. La guida dell’azienda pubblica andrà sicuramente alla lista del sindaco Fano Cambia Passo: tramontata l’ipotesi di Alessio Curzi, il nome più probabile sembra essere quello di Giacomo Mattioli. Spacchettamento possibile per l’Urbanistica rivendicata sia da Fratelli d’Italia che dalla Lega: Suap (Sportello unico per le attività produttive) alla Lega e Suae (Sportello unico attività edilizie) a Fd’I. Il sindaco Serfilippi potrebbe tenersi la pianificazione territoriale (Prg), la sicurezza (richiesta da Lega, Fd’I e Civici Marche) e la sanità. Confermato per Manocchi (Fd’I) il ruolo di vice sindaco, a lei anche le deleghe di bilancio e tributi, mentre a Lucia Tarsi (Fd’I) andranno cultura e servizi sociali e a Loredana Maghernino (Civici Fano) la pubblica istruzione. Verso la conferma del super assessorato per Alberto Santorelli (Lega) con Turismo, Grandi Eventi e Sport. Mentre Serfilippi cerca di sbloccare l’impasse in cui ancora si trova il centrodestra, l’opposizione sembra riprendersi dallo schock della sconfitta elettorale e attacca la maggioranza, in particolare pone l’accento sul fatto che diversi eletti lavorano alla Profilglass: "Si prevedono tempi duri per il Comitato Aria-pulita che lotta per lo spostamento del polo logistico, ora all’ex-zuccherificio e tempi ancora più avvilenti per il Comitato di Chiaruccia".

"Auguro al sindaco Serfilippi – commenta, invece, l’ex assessore ai Servizi educativi Samuele Mascarin – di riuscire a non farsi condizionare eccessivamente dalle richieste, alcune davvero surreali, dei partiti della sua maggioranza e di non sacrificare del tutto il principio della competenza nella scelta della giunta. Nel frattempo è impossibile non farsi strappare un sorriso dalle richieste di Fd’I, che con il 15% vorrebbe tre assessorati, il vice sindaco, la presidenza del consiglio comunale e un seggio permanente all’Onu. E’ divertente constatare come alla prova del governo Fratelli d’Italia assomigli molto più al Psi di Craxi che al Rassemblement National di Le Pen. Tant’è, attendiamo di capire chi andrà all’Aset e chi alle Nazioni Unite e poi faremo le nostre valutazioni sul nuovo governo di Fano".