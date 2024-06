"Gli algoritmi del potere" secondo Davide Casaleggio

Può l’intelligenza artificiale riscrivere la politica? Un quesito affascinante al quale risponderà Davide Casaleggio,

figlio del ’guru’ dei Cinque Stelle Gianroberto, e autore del libro "Gli algoritmi del potere". E’ uno degli appuntamenti che rientra nella sezione ’Libri vista mare’ di Passaggi Festival. La dodicesima edizione dell’evento fanese dedicato alla saggistica è in programma fra tre settimane, dal 26 al 30 giugno. Tema di quest’anno è "L’errore e l’artificio", uno spunto di riflessione sul rapporto tra l’intelligenza artificiale e il ‘sentimento’ dell’errore che non le appartiene e che, invece, è proprio della nostra umanità.

Per parlare del rapporto tra l’intelligenza umana e quella artificiale, i quesiti, le regole, le implicazioni giuridiche, etiche e politiche arrivano in città i maggiori esperti di AI e nuove tecnologie. Sarà infatti affidato a Rita Cucchiara docente di ingegneria Informatica, esperta di AI pluripremiata in ambito nazionale e internazionale, il discorso notturno conclusivo che si svolgerà domenica 30 in piazza XX Settembre (ore 22.30). Attinente al tema anche la rassegna ‘Futuropresente’ curata dall’esperto di performance marketing e AI Paolo Dello Vicario che sarà sul palco a dialogare con gli ospiti presenti.

Sabato 29 al Pincio (ore 23.30) l’appuntamento sarà con l’imprenditore Davide Casaleggio autore de "Gli algoritmi del potere. Come l’intelligenza artificiale riscriverà la politica e la società" (Chiarelettere), libro che indaga su come l’AI stia rivoluzionando le regole della società, trasformando radicalmente il nostro modo di essere e lavorare. Sul palco a conversare con lui ci sarà il giornalista e autore televisivo di La7 Carmelo Schininà. Ospite dell’appuntamento conclusivo all’ex chiesa di San Francesco sarà invece Giusella Finocchiaro docente di Diritto Privato e Diritto di Internet con il suo saggio "Intelligenza artificiale. Quali regole?" (Il Mulino) incentrato sulle questioni etiche e giuridiche legate allo sviluppo e all’utilizzo dell’intelligenza artificiale (domenica 30, ore 18.30).