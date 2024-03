L’Alma Fano prepara l’assalto al Gran Sasso. Il capitano dell’Aquila: "Occhio ai granata"

Continua il tour de force dell’Alma Juventus Fano che domenica sarà di scena al ‘Gran Sasso d’Italia’ de L’Aquila per disputare la quarta gara in dodici giorni. L’arrivo di Manoni ha certamente portato una ventata di aria buona, con quattro punti in due gare, e seppur con l’ultima in classifica è stato portato a casa solo un punto non si deve sottovalutare il fatto che dopo la dispendiosa gara con il Chieti la squadra granata è dovuta partire meno di due giorni dopo per la trasferta più lunga della stagione. Senza sosta i Manoni boys hanno iniziato a preparare la gara con L’Aquila, squadra attualmente terza in classifica, a ridosso di Campobasso e Sambenedettese. La gara di andata (foto) a Fano terminò con il risultato di 1-2, reti di Tenkorang, Galesio e Angiulli. Nonostante la vittoria quella gara costò la panchina a Massimo Epifani, esonerato proprio il giorno seguente, a favore di Roberto Cappellacci, ex della gara avendo avuto anche una breve esperienza di panchina a Fano, durata circa un mese. A presentare la sfida tra Alma Juventus Fano e L’Aquila è il capitano abruzzese Alessandro Brunetti.

Alessandro venite da due risultati positivi e domenica arriva il Fano, che con il cambio del mister sembra aver ritrovato smalto. Che gara ti aspetti? "Sicuramente sarà una partita insidiosa, i granata arrivano dall’importante vittoria di domenica con il Chieti e un buon pareggio nel recupero con la Matese; noi invece con il cambio modulo stiamo ritrovando quelle certezze che avevamo prima di quel periodo no, e dobbiamo cercare di continuare con questo trend positivo".

Quali sono i giocatori avversari che secondo te sono più "pericolosi" e che stimoli dà un cambio di allenatore nello spogliatoio?

"Coulibaly e il capitano Urbinati ovviamente avranno un occhio di riguardo da parte nostra, però dobbiamo stare attenti ad ogni singolo della loro squadra, cercare di limitarli ed impostare il nostro gioco. Il cambio di un allenatore da sempre una scossa alla squadra, perché ogni giocatore deve conquistare la fiducia del mister nuovo e questo porta quasi sempre a risultati positivi".

Voi siete a meno tre dalla Sambenedettese e a meno sette dal Campobasso, con ancora nove gare e 27 potenziali punti in palio, secondo te è ancora possibile raggiungere il primo posto?

"Noi dobbiamo cercare di portare a casa più punti possibili, ancora ci sono tante partite per recuperare questo distacco. La squadra ci crede, però siamo consapevoli del fatto che non dobbiamo più commettere dei passi falsi se vogliamo raggiungere il primo posto".

Biglietti. I tagliandi per il settore ospiti saranno acquistabili esclusivamente in prevendita, con maggiorazione di 1,50 euro entro le 19 di sabato 9 marzo online al sito www.vivaticket.com o nei punti vendita del circuito Vivaticket al costo di 10 euro intero e un euro per gli under 16.

