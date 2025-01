L’arte del fumetto. Corso gratuito al via

MONDAVIO

Si sono aperte ieri, 7 gennaio, a Mondavio, le iscrizioni all’iniziativa dal titolo ‘Viaggio tra le nuvole parlanti’: un laboratorio di fumetto a cura di Michele Petrucci, fumettista, e di Fabio Aiudi, bibliotecario. La partecipazione è gratuita, con prenotazione consigliata all’indirizzo biblioteche.cometa@gmail.com o al numero WhatsApp 351.7340503. "Le iscrizioni – evidenzia l’assessore Alice Bonifazi - sono appannaggio dei giovanissimi dagli 8 ai 13 anni. L’iniziativa, in programma per i prossimi tre martedì, 14, 21 e 28 gennaio, dalle 17 alle 19, si terrà al centro di aggregazione ‘Sebastiano Dominici’ di San Michele al Fiume, in via XXIV Maggio al civico 10".