Lotta ai tumori della pelle, al via la campagna ’Controlla i tuoi nei’

Torna la la sesta edizione di "Controlla i tuoi nei", le giornate di prevenzione dei tumori cutanei organizzate dal Rotary Club Fano in collaborazione con l’associazione a Sostegno degli studi oncologici (Asso), rappresentata dal dottor Mirco Fanelli. L’appuntamento è per oggi e domani, domenica 19 maggio, dalle 9 alle 13, a palazzo San Michele (sede distaccata dell’Università di Urbino) dove saranno allestiti veri e propri ambulatori. Ad eseguire le visite gratuite saranno i medici dermatologi: Shohreh Zavareh Ardestani (responsabile dell’Unità di Dermatologia dell’Ast provinciale), Fabio Cecchini, Augusto Galeazzi dipartimento di Dermatologia) e Alessandro Benini (dirigente medico del Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesana). "Scopo dell’evento – ha precisato il presidente del Rotary Club Fano Andrea Zampa – è sensibilizzare la collettività e offrire alle famiglie più in difficoltà la possibilità di usufruire, gratuitamente, di visite altamente specializzate proprio grazie alla generosa disponibilità dei medici dermatologi che si avvicenderanno nelle due mattinate. La dottoressa Ardestani, ricorda come in occasione delle passate edizioni "furono precocemente diagnosticati alcuni casi di melanomi a persone totalmente ignare". "Un fatto importantissimo – fanno notare dal Rotary Club – considerando come la prevenzione o l’intervento precoce siano fondamentali nella lotta contro un male ancora temibilissimo. Probabilmente per quelle persone, il service messo in campo è stato un vero e proprio salvavita". Metà delle visite saranno programmate mediante prenotazione, servendosi del modulo scaricabile sul sito e la pagina facebook del Rotary Club Fano.

an. mar.