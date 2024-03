Manoni: "Male l’approccio. E poi siamo cresciuti"

Nel dopo partita mister Manolo Manoni è deluso ed amareggiato. "Sicuramente a livello fisico e mentale stiamo spendendo molto visto che oggi (ieri, ndr) è stata la terza gara in una settimana. Comunque devo fare i complimenti ai miei ragazzi perché contro una squadra fortissima come L’Aquila, hanno disputato un buon secondo tempo creando grattacapi agli avversari". Applaude anche i rossoblù. "Sì, devo fare i complimenti a L’Aquila ed al suo mister Roberto Cappellacci: avevo visto qualche settimana fa i rossoblù giocare e da allora sono molto cresciuti". E’ deluso. "È il mio carattere, quando perdo sono sempre deluso" afferma ancora mister Manoni che poi passa alla disamina del match. "Purtroppo abbiamo sbagliato l’atteggiamento della prima parte del primo tempo con L’Aquila che ci ha messo alle corde. Nella seconda parte dei primi 45’, però, siamo riusciti a crescere e nella ripresa abbiamo giocato alla pari dell’Aquila. Mi sono piaciuti molto l’atteggiamento e la voglia di non arrendersi nella ripresa. In questo modo possiamo raggiungere il nostro obiettivo". Chiusura sulla sostituzione di Serges: "Non c’è nessuna bocciatura per Serges, ma stavamo soffrendo e ho cercato dei correttivi per portare più equilibrio alla squadra".