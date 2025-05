Non ci fu stalking: assolto

Un triangolo amoroso che poi era diventato un rettangolo un po’ troppo affollato. E lui, che secondo la ricostruzione della difesa in realtà da questo ‘collettivo’ voleva chiamarsi fuori viene denunciato per stalking. Il tribunale di Pesaro, però, lo ha assolto con formula piena rimettendo ogni accusa. Tutto è partito con la denuncia di una donna, fanese, sposata ma coinvolta in una relazione extraconiugale con il protagonista di questa storia. Era il 2023. Sul finire dell’estate, però, lei ammise di essersi innamorata di un terzo uomo e di non voler chiudere la relazione, né con il marito, né con l’amante, né con l’altro. Lui, difeso dalle avvocatesse Daniela Gori e Chiara Damiani, si rifiutò e lei lo denunciò per stalking. Ieri l’assoluzione.

ant. mar.