Passeggiate al Castello. Ultima tappa

Ultima tappa, stasera, per le ‘Passeggiate nell’abitato antico’ a Mondolfo, svoltesi tutti i mercoledì a partire dal 26 giugno, riscuotendo un notevole successo. Ad ogni appuntamento almeno 70, 80 persone hanno preso parte alla visita gratuita alla scoperta del centro storico. Un progetto reso possibile dalla collaborazione della locale sede dell’Archeoclub d’Italia con il Comune, che offre la possibilità di conoscere il castello martiniano, l’abitato antico e luoghi suggestivi carichi di storia, cultura e arte, quali lo Sferisterio, il Belvedere, il Bastione di Sant’Anna con i sotterranei del forte e l’impedibile Armeria in via Vandali, dove l’armigero coadiuvato da cavalieri e scudieri contorniati da dame, illustra armi e tecniche di combattimento fra Medioevo e Rinascimento. Ritrovo alle 21 al complesso di Sant’Agostino. Bus navetta dalle 20,15 dal lungomare di Marotta.