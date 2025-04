Fenile non perde gli scolari. Salve materna e primaria

di Tiziana PetrelliClamoroso dietrofront dell’amministrazione, a due mesi dall’annuncio che aveva fatto insorgere le famiglie di Fenile: il Maggiotti resterà aperto. A febbraio infatti era suonato un campanello d’allarme che aveva fatto preoccupare il quartiere di Fenile: la storica scuola materna comunale "La Lucciola" di Maggiotti era stata data per destinata alla chiusura. Otto iscrizioni in tutto, una sola nuova adesione non permettevano il mantenimento del servizio. L’incontro tra genitori e Comune a Fenile era stato teso e carico di preoccupazione. "Una ferita per l’intera comunità", aveva ammesso l’assessore ai Servizi educativi, Loredana Maghernino, parlando apertamente della chiusura, giudicata inevitabile alla luce dei numeri e delle normative. E invece no.

A distanza di due mesi la situazione cambia e con essa la notizia. Tutto resta invariato. Un risultato raggiunto "grazie al lavoro congiunto dell’amministrazione, degli uffici scolastici provinciale e regionale, e della dirigente Silvia Faggi – spiega Maghernino –. Sono state settimane di fermento ma l’obiettivo è sempre stato quello di salvare questo presidio educativo. Alla fine, i nostri sforzi sono stati premiati: il Maggiotti continuerà a servire la comunità dell’Arzilla, di Fenile, Roncosambaccio, Carignano, Sant’Andrea in Villis e dintorni".

Non è l’unica buona notizia per il sistema scolastico fanese. Per il 2025/26 tornerà infatti anche la prima classe alla primaria di Fenile, altro presidio prezioso che il Comune è riuscito a tutelare. "Continueremo a batterci ogni anno per mantenerlo in vita", assicura l’assessore. Novità importante anche a Poderino, dove la scuola primaria "Gianni Rodari" attiverà finalmente il tempo pieno. "Era un’esigenza sentita da molte famiglie – sottolinea Maghernino – costrette finora a cercare questo servizio in altri quartieri. Quest’anno ci siamo mossi in anticipo e, con il supporto degli uffici scolastici di Pesaro e Ancona, ce l’abbiamo fatta".

A questo si aggiungono un altro paio di buone notizie per le famiglie: "Siamo riusciti a formare la terza classe a ‘tempo pieno’ alla scuola Corridoni – conclude Maghernino – evitando così a molte famiglie di dover ricorrere a baby sitter o soluzioni improvvisate". Infine, la scuola media di Sant’Orso, inaugurata lo scorso anno, ha confermato il suo successo: "Il prossimo anno ci saranno ben tre prime classi, un segnale forte dell’apprezzamento da parte delle famiglie". Con il Maggiotti salvo, Fenile che riparte, il tempo pieno al Poderino e l’ampliamento dei servizi in altre scuole cittadine, il sistema scolastico fanese si prepara a un nuovo anno scolastico con più servizi e più fiducia.