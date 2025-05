In programma cinque incontri per ‘Educare alla legalità’

Da stamattina a domani, da Calcinelli alla Valcesano, il gruppo di riflessione politica, sociale ed economia ‘Fuoritempo’ di San Michele al Fiume proporrà 5 incontri dal titolo ‘Educare alla legalità’ con Marisa Acagnino e Rosario Barchitta. La Acagnino è presidente di sezione del Tribunale Civile di Catania ed ex sostituto procuratore alla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania. Rosario Barchitta, invece, è un imprenditore siciliano che ha denunciato i propri estorsori, fondatore dell’Associazione Antiracket ‘Nicola d’Antrassi’. "Siamo convinti – affermano gli organizzatori di ‘Fuoritempo’, che questi testimoni possano aiutarci a far comprendere come la lotta alla criminalità oltre a essere un intreccio economico-politico, perché la si possa vincere è necessario creare una cultura antimafia tra i cittadini. Stamattina gli incontri saranno riservati agli studenti: prima a quelli dell’Istituto Leopardi di Calcinelli e poi a quelli dell’’Enrico Fermi’ di Mondolfo. Alle 21, poi, sarà la volta del Circolo Arci ‘Alcide Cervi’ di Ponte Rio.

Domani dalle 8,30 alle 11 appuntamento alla sede dell’istituto comprensivo ‘Faà Di Bruno’ di Marotta e poi dalle 18,30 al circolo Pd di Pergola. Le iniziative di ‘Educare alla legalità’ vantano la preziosa collaborazione degli istituti comprensivi ‘Leoperadi’, ‘Fermi’ e Faà Di Bruno’, e del circolo Arci ‘Cervi’ di Ponte Rio e del circolo Pd di Pergola.

s. fr.