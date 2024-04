Per l’Alma un’altra finale. I tifosi scaldano i motori

In silenzio stampa e con gli allenamenti a porte chiuse l’Alma prosegue la preparazione in vista della terz’ultima gara di campionato, vale a dire la trasferta a Sora su un campo dove giocò solo negli anni Trenta del secolo scorso! Questa volta lo scontro è di quelli che contano tantissimo. Il Sora, undicesimo, con 37 punti lotta per restare fuori dalla zona playout che dista appena due lunghezze (Real Monterotondo, 35), il Fano, terz’ultimo con 29 punti spera di restarci dentro ai playoff – dietro ci sono solo Vastogirardi a 26 e Matese a 25 – che gli darebbero diritto di giocarsi la salvezza nell’eventuale spareggio. Insomma, con appena tre partite da disputare e 9 punti in palio nulla è ancora deciso per quanto riguarda la lotta per evitare l’onta di retrocedere in Eccellenza, una questione che riguarda la bellezza di ben nove squadre. A Sora tornerà a sedersi sulla panchina granata mister Manolo Manoni che ha scontato la giornata di squalifica domenica scorsa nel vittorioso match casalingo contro il Roma City dove è stato sostituito dal suo secondo Alberto Rondina. Mister Manoni ha comunque visto la partita dalla tribuna ospiti, solo soletto, in quanto non c’erano tifosi laziali, e probabilmente s’è fatto un’idea su come il Fano dovrà giocare queste ultime tre gare che ancora rimangono e soprattutto con quali uomini, considerato che nelle ultime due partite ha finalmente mandato in campo la medesima formazione ad eccezione dell’avvicendamento tra Malshi e Ricci. Il modulo 4-3-1-2, col fantasista Gonzalez alle spalle della coppia Padovani-Coulibaly e una difesa con Mancini e Riggioni centrali, supportati ai lati da Allegrucci e Dubaz ha dimostrato di essere affidabile se il Fano ha sfiorato la vittoria a Tivoli (facendosi raggiungere all’ultimo secondo dell’extratime) e vinto al "Mancini" contro il Roma City. Un assetto tattico che potrebbe essere riproposto domenica allo stadio "Claudio Tomei".

Sulla carta il Sora vale meno dei cugini romani e dunque l’Alma deve provare assolutamente a vincere perché solo con i tre punti potrà pensare di restare in zona playout e giocarsi così le sue carte fino all’ultimo.

Biglietti. La società granata ha comunicato che da mercoledì è attiva la prevendita dei tagliandi di Sora-Fano per il settore ospiti dello stadio "C. Tomei" di Sora. I biglietti saranno nominati e aqcuistabili esclusivamente in prevendita sul circuito Go2 fino alle ore 19,00 di sabato 20 aprile al costo di 10 euro più diritto di prevendita, mentre per gli under 12 l’ingresso sarà gratuito. Il giorno della gara il botteghino rimarrà chiuso. Si ricorda che il tagliando acquistato è nominativo, e pertanto deve essere accompagnato da un documento di identità. Panthers ‘77 e Ultras Fano si stanno organizzando per la trasferta in modo da non far mancare il tifo granata. sil.cla.