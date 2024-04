Pergola diventa un film

di Sandro Franceschetti

Sarà Simone Massi a concludere, a dicembre, il percorso da protagonista che sta avendo Pergola nell’ambito delle iniziative di Pesaro capitale italiana della cultura. Massi, tra i più grandi registi di cinema d’animazione del mondo, vincitore di un David di Donatello e di quattro Nastri d’Argento, realizzerà un film dedicato alla città. Un’opera che resterà a Pergola e ai pergolesi e che sarà anche veicolo per far conoscere il centro alto cesanense e le sue bellezze a un pubblico internazionale, che arricchirà ancora di più il novero di proposte culturali organizzate per questo 2024 e decollate nella settimana dal 19 al 25 febbraio (quella in cui Pergola è stata co-capitale della cultura) quando è stata inaugurata anche la mostra ‘L’Oro Blu’, visitabile al Museo dei Bronzi fino al 15 dicembre, evento principale del più ampio progetto che coinvolge altri 5 comuni ’Blu: il colore della cuccagna’, attuato da Casa Sponge. E a proposito, proprio ieri mattina Casa Sponge ha ospitato la diretta della trasmissione di Rai Radio Uno ‘Prima Fila’, settimanale di cultura e spettacolo.

Tornando a Simone Massi, occorre sottolineare che il film di animazione che realizzerà avrà una durata di circa un’ora e che nelle intenzioni dell’autore non è concepito per raccontare in maniera retorica la storia e le bellezze di Pergola, ma per omaggiare in forma poetica la città, dove è nato e cresciuto, e il suo territorio con un grande coinvolgimento affettivo. Il lavoro ripercorrerà, in una chiave innovativa, la storia di Pergola dal 1234 ai giorni nostri. I disegni saranno realizzati con pastelli ad olio su carta, graffiati con strumenti da incisione, sgorbie e puntesecche. Tecnica, quest’ultima, messa a punto dallo stesso Massi, il quale non si serve di mezzi informatici per i propri lavori, ma realizza tutto a mano su carta. Dunque non rimane che aspettare, per godere dell’ennesimo capolavoro di questo straordinario artista e vivere una pagina bellissima di Pergola, fortemente voluta dall’amministrazione comunale.