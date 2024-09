Maltempo: già esondato a Mombaroccio ora il torrente Arzilla fa paura anche a Fano

Fano (Pesaro e Urbino) giovedì 19 settembre 2024 - Cresce la preoccupazione dei residenti per l’ingrossarsi del Torrente Arzilla, che da ieri a Fano è un sorvegliato speciale ma nessuna indicazione specifica di allerta è ancora arrivata dal Comune.

Il torrente Arzilla visto dal ponte Mimmo, nella zona tra la Trave e Gimarra

A Mombaroccio infatti è già esondato nella notte, causando l’interruzione della viabilità sulla SP 144. A Fano invece si sta con il fiato sospeso perché tra le 13 e le 15 è previsto un peggioramento meteo con piogge ancora più intense e al momento il volume del torrente è quasi al limite dell’argine.

Qui Mombaroccio

“Ieri abbiamo deciso di tenere chiuse le scuole oggi, ma le strade comunali sono per lo più aperte - dice il sindaco di Mombaroccio, Emanuele Petrucci - ma vi chiedo di prestare particolare attenzione alle frane che troverete nei tragitti. In particolare via Leopardi che ha una piccola frana all’uscita del Cairo; sul tratto che riguarda la zona del Mondrigo altre piccole criticità e via Grignano e via dei Pozzi sono attenzionate. Stiamo intervenendo. La maggiore criticità permane nel tratto che riguarda il torrente Arzilla nell’area industriale, laddove la provincia sta intervenendo in modo da renderla quanto prima ripristinabile, a fronte dell’attività lavorativa svolta in quell’area industriale. Stiamo cercando di intervenire anche nel tratto del Beato Sante a scendere lato Mongiano, là dove c’è una forte criticità di frana. Al momento anche questa strada è preclusa lato Beato Sante mentre Montegiano, a fronte di un’altra piccola slavina che trovate sul tratto stradale provinciale, è percorribile”.

Qui Fano

A Fano invece le scuole sono aperte e fra poco gli alunni rientreranno a casa. E mentre Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Fano ha attivato il numero 0721-887911 per le chiamate di emergenza (il numero è operativo per segnalare situazioni critiche legate all'allerta meteo, come la caduta di alberi, disagi o qualsiasi altra emergenza che richieda un pronto intervento) e il sindaco Luca Serfilippi non solo invita la cittadinanza a limitare al massimo gli spostamenti ed effettuare solo quelli strettamente necessari, ma raccomanda anche molta prudenza nelle strade e uno stato di attenzione quando si attraversano i ponti del Metauro e dell’Arzilla (che sono attualmente presidiati dagli operatori), sulla città da questa mattina sono piovuti già 44,4 millimetri di acqua (fonte Osservatorio Meteorologico di Fano, Liceo G. Torelli).