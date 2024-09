Diretta maltempo Marche: ad Ancona esonda l’Aspio, allagata la parte sud della città

Ancona, 19 settembre 2024 – Anche nelle Marche cresce la paura per l’ondata di maltempo che sta colpendo il versante adriatico. La Protezione civile ha infatti emesso un’allerta arancione per la regione costiera e collinare, e gialla per quanto riguarda il settore appenninico e il resto della regione.

Ad Ancona è straripato il torrente Aspio, con il conseguente allagamento di buona parte della parte meridionale della città e la chiusura di diverse strade. La frazione di Paterno è al momento difficilmente raggiungibile.

E’ stata inoltre disposta la chiusura temporanea di diversi tratti sulla A14 Bologna-Taranto: quello tra Loreto e Ancona nord in direzione Bologna e della stazione di Ancona sud in uscita per entrambe le provenienze e in entrata verso Pescara.

Le notizie in tempo reale

Una vista del torrente Aspio, esondato nell'Anconetano a seguito delle piogge delle scorse ore