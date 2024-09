Maltempo: a Fano situazione regolare, nel circondario frane, esondazioni e mura storiche crollate

Fano (Pesaro e Urbino) giovedì 19 settembre 2024 - Continua a piovere senza sosta. A Fano la situazione al momento sembra reggere bene, mentre nel circondario si segnalano frane, esondazioni e persino una porzione di mura storiche del castello crollata a San Giorgio di Terre Roveresche.

A causa della caduta di alberi e di una frana, difficoltà sulla SP32

Scuole regolarmente aperte oggi a Fano. Durante la notte la polizia locale e la protezione civile hanno fatto diversi sopralluoghi per alcuni allagamenti parziali delle strade comunali (Selva verso Fenile, strada statale Metaurilia e Ponte Sasso, sottopasso via IV novembre) e monitoraggio dei corsi d’acqua. Anche i vigili del fuoco hanno fatto diversi interventi, tra cui quello a Mombaroccio dove è esondato il Torrente Arzilla, causando l’interruzione della viabilità sulla SP 144. Per fronteggiare la situazione critica in tutte le Marche, il dispositivo di soccorso del Corpo nazionale è stato potenziato inviando personale esperto nel soccorso acquatico e fluviale dalla Lombardia, Toscana e Campania in supporto ai vigili del fuoco dei vari comandi della nostra regione. Sono stati infatti circa 300 solo ieri in tutta la regione gli interventi effettuati per contrastare i danni del maltempo e oggi si prospetta una giornata quantomeno fotocopia.

Scuole chiuse a Mombaroccio ma “Le strade comunali sono per lo più aperte - dice il sindaco di Mombaroccio, Emanuele Petrucci - ma vi chiedo di prestare particolare attenzione alle frane che troverete nei tragitti. In particolare via Leopardi che ha una piccola frana all’uscita del Cairo; sul tratto che riguarda la zona del Mondrigo altre piccole criticità e via Grignano e via dei Pozzi sono attenzionate. Stiamo intervenendo. La maggiore criticità permane nel tratto che riguarda il torrente Arzilla nell’area industriale, laddove la provincia sta intervenendo in modo da renderla quanto prima ripristinabile, a fronte dell’attività lavorativa svolta in quell’area industriale. Stiamo cercando di intervenire anche nel tratto del Beato Sante a scendere lato Mongiano, là dove c’è una forte criticità di frana. Al momento anche questa strada è preclusa lato Beato Sante mentre Montegiano, a fronte di un’altra piccola slavina che trovate sul tratto stradale provinciale, è percorribile”.

Si raccomanda molta prudenza nelle strade e uno stato di attenzione quando si attraversano i ponti del Metauro e dell’Arzilla (che saranno presidiati dagli operatori). Per il resto al momento a Fano la situazione è stabile e non vengono segnalate particolari criticità. "Si invita la cittadinanza a limitare al massimo gli spostamenti ed effettuare solo quelli strettamente necessari" ricorda il sindaco di Fano Luca Serfilippi.

Per segnalazioni contattare le forze dell’ordine o 0721-887715 (Polizia Locale di Fano).