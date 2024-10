San Lorenzo in Campo diventa “Capitale“

Da domani a domenica è il Comune di San Lorenzo in Campo il nuovo protagonista di “50x50: Capitali al quadrato“. Il programma dal titolo “Sulle note della tradizione“ offre un ricco calendario con coinvolgimento delle scuole e un nome nazionale come quello del poeta Franco Arminio che aprirà la settimana (domani alle 21,15 al Teatro Tiberini) con i suoi “Canti della gratitudine“. Alla conferenza stampa erano presenti: il vicesindaco di Pesaro Daniele Vimini; per San Lorenzo in Campo il sindaco Davide Dellonti, Gaia Cesaroni assessore alla cultura e Turismo, Filippo Mantoni presidente del Collettivo Collegamenti per il progetto Play-San Lorenzo in Campo, Cristiano Ceccucci/ La Macina Terre Alte Cooperativa sociale di comunità Onlus e Alice Toccaceli/Associazione Culturale Luoghi Comuni Fermignano referenti dell’iniziativa “il respiro delle pietre - Borghi in cammino - Borgo di Montalfoglio“.

"E’ una settimana cui teniamo particolarmente – ha esordito Vimini – perché con San Lorenzo in Campo ci lega un rapporto di collaborazione e un protocollo sulla base della musica in quanto San Lorenzo ha una forte vocazione musicale che condividiamo. Ricordo che un ruolo importante della promozione dell’enogastronomia della provincia passa anche da San Lorenzo in Campo. Un calendario ricco di luoghi e iniziative che si pone come modello di programmazione che possa durare ben oltre l’anno da Capitale della Cultura e che sta creando un flusso prezioso di turismo interno della provincia e della regione".

"Abbiamo lavorato mesi, assieme alle Associazioni, per fornire sia ai residenti, che ai visitatori e turisti, una settimana densa di appuntamenti – ha ricordato Dellonti –. Un’occasione anche per noi di scoprire aspetti della cultura laurentina, magari nascosti o poco conosciuti. Il tema ricorrente sarà la tradizione e la musica. Ogni aspetto della vita culturale comunitaria è stato esplorato, ad ogni nota distintiva e caratterizzante è stata data una giusta dignità".

Luigi Diotalevi