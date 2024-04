Serra di marijuana. Indagato un 60enne

L’inquilino a cui aveva affittato il capannone era stato arrestato nel maggio del 2022 per aver costruito in quel locale una serra attrezzata, con 6,5 chilogrammi di marijuana essiccata e tre piantine in fase di coltivazione. Ora, è indagato anche il proprietario, un 60enne di Montemaggiore al Metauro che per la magistratura era in concorso con il 26enne albanese che ha già patteggiato. I carabinieri locali insieme al Norm di Fano avevano arrestato il giovane dopo aver trovato il deposito di 100 metri quadrati ricavato in un terrapieno adiacente a un’abitazione confiscata in via Canaletta di Montemaggiore al Metauro.

Era stato particolarmente ingegnoso l’occultamento della struttura in muratura, il cui soffitto era ricoperto di terra su cui pascolavano pecore e capre così da non essere avvistata da eventuale sorvolo di elicotteri delle forze di polizia in ricognizione. All’interno, vi era un complesso impianto di illuminazione, irrigazione e termoventilazione finalizzato a ricreare il microclima ideale, impianto funzionante anche grazie al furto di energia elettrica. Durante la perquisizione è stata trovata anche una carabina ad aria compressa, una pistola giocattolo e una katana giapponese.

Ora il 60enne è indagato anche per furto di energia, usata per alimentare la serra, non dichiarando il contatore dell’immobile. L’udienza preliminare è stata rinviata al 25 gennaio, ora si stanno disponendo degli accertamenti più approfonditi che possano far luce sulla posizione dell’uomo, e che possano anche chiarire i capi d’imputazione.

Giorgia Monticelli