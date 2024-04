Smartsystem all’attacco. C’è il ritorno con Modica

C’è solo un imperativo: vincere. Dopo l’exploit di martedì scorso a Modica, c’è ora la gara di ritorno in terra marchigiana per la Smartsystem che ospita Avimecc Modica nel secondo capitolo degli ottavi di finale dei playoff per salire in A2. L’appuntamento è per domani al Palas Allende di Fano alle ore 19.

La Virtus parte dal 3 a 1 di gara 1 e questo è già un ottimo punto di partenza, pertanto basterà conquistare un paio di set per portare a casa la qualificazione ai quarti di finale. Guai però ad abbassare la guardia, come precisa il regista Pier Paolo Partenio: "Non è assolutamente finita – chiosa il maceratese – loro daranno il massimo per metterci in difficoltà, nonostante l’infortunio del palleggiatore Putini. Noi dovremo essere concentrati e determinati, aspettiamo il nostro numeroso pubblico che ci venga a tifare".

La ricaduta di Putini, che era già in dubbio alla vigilia del match di andata, potrebbe complicare le cose a coach Di Stefano, ma Modica ci proverà a fare lo sgambetto ai biancorossi nonostante parta da uno svantaggio consistente. Spagnol cercherà di trascinare i suoi, assieme ai bravi Raso e Capelli, mentre da questa parte il tecnico Mastrangelo potrà fare affidamento a risorse in più grazie agli innesti vincenti di Pietro Margutti e Pietro Galdenzi: "Dovremo evitare gli errori in battuta e attacco di gara 1 – continua Partenio –, ma solo cosi noi possiamo facilitare il nostro muro oltre che la difesa". Inoltre la vincente tra Fano e Modica affronterà chi la spunterà nella sfida tra Savigliano e Motta di Livenza. "Adesso pensiamo a domenica – interviene l’allenatore dei fanesi Mastrangelo -, dobbiamo portare a casa quello che sappiamo subito, perché poi prepariamo il resto. Se saremo bravi a portare a casa subito quello che c’è in palio, poi ci concentriamo sul dopo. Ma dobbiamo giocare bene domenica davanti al nostro pubblico". Della stessa idea Pietro Galdenzi che aggiunge: "Ogni partita è a sé – dice Galdenzi -, ogni volta è diversa, abbiamo sempre dato spettacolo, in Coppa Italia, a San Giustino, ogni volta in maniera diversa e alla fine l’importante comunque è vincere questa gara per proseguire il nostro cammino playoff". Domenica sarà molto importante anche il fattore campo. Finora il Palas Allende in campionato è rimasto inviolato. E si spera che resti un fortino anche nei playoff. A dare man forte a Roberti e soci ci sarà poi il pubblico sempre presente e caldo. b.t.