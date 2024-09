Da un campo rom di Napoli in trasferta a Fano per rubare: arrestati sposini

Fano (Pesaro e Urbino) venerdì 20 settembre 2024 - Sono stati beccati con le mani nel sacco anzi, nel borsone, dove mettevano la refurtiva dopo avergli tolto l'antitaccheggio. Con soli due colpi, in una mattinata, moglie e marito avevano rubato (al Globo e al Conad del centro commerciale Fano Center) merce per un valore di oltre 2000 euro. Solo di champagne, dagli scaffali del Conad, si erano portati via circa 800 euro di bollicine pregiate. E poi tra le cose sequestrate dai poliziotti della questura di Pesaro al momento dell'arresto ci sono borse, cappelli, indumenti sportivi, mascara e persino 4 tubetti di colla per la dentiera.

Erano venuti in trasferta nella nostra provincia, da un campo rom di Napoli, dopo aver fatto altre tappe in altre regioni, a bordo di una Dacia nuova di pacca che però qui a Fano ha fatto subito scattare l'allarme, essendo la targa già stata segnalata nei giorni scorsi da alcuni commercianti che avevano subito dei furti.

Rapide ed efficaci le indagini condotte dagli agenti del Commissariato di Fano assieme a quelli alla Polizia Locale, attraverso gli occhi elettronici della città. Immediato è scattato l'arresto per furto e ricettazione a carico di questa coppia di sposi 30enni dell'Est Europa. Questa mattina il gip del Tribunale di Pesaro ha convalidato l'arresto rinviandoli a processo, in calendario d'ottobre, e rimettendo i coniugi in libertà con la misura dell'obbligo di dimora a Napoli.