Tris, assalto a passo di danza. In pista c’è Adriana Volpe

di Sandro Franceschetti

E’ scattato il countdown per il ‘Sanremo del Ballo’. Giovedì 22 maggio andrà in scena al maxi dancing ‘Tris’ di Schieppe, a Terre Roveresche, la settima edizione della compilation nazionale ‘Italia Musica’. L’evento, che avrà come presentatrice la nota e bella conduttrice Tv Adriana Volpe, vedrà alternarsi sul palcoscenico dello ‘storico’ locale metaurense, punto di riferimento da oltre 40 anni per gli appassionati del ritmo, il meglio degli artisti che interpretano la musica da ballo.

Organizzatrice della kermesse è l’Associazione Musicale Primavera, guidata dall’ex cantautore Sergio Boldorini e da Demis, cantante e presentatore televisivo di trasmissioni dedicate proprio alla danza. Patrocinata dal Comune di Terre Roveresche, dalla Provincia di Pesaro e Urbino e dalla Regione Marche, in considerazione del fatto che questo genere di musica e le orchestre che la propongono rappresentano un pezzo della tradizione e della cultura locale e italiana, la manifestazione vedrà impegnate venti formazioni del panorama italiano dei balli di coppia, di gruppo e dei latino americani.

"Come super ospite – sottolinea Sergio Boldorini – avremo un autentico numero uno della musica da ballo qual è Pietro Galassi coi suoi cantanti; mentre l’orchestra base sarà quella di Matteo Tassi". Come da tradizione, durante la serata, che inizierà alle 21, il pubblico potrà semplicemente ascoltare i brani, ma anche scatenarsi sulle note di vere istituzioni dei balli di coppia, di gruppo e dei latino americani. Nello specifico, si tratta di Daniele Tarantino, Meri Rinaldi, Matteo Bensi, Elena Cammarone, Andrea Bonifazi, Andrea Bianchini, Frank David, Sara Luzzi & Daniela Cavanna, Fabio Corazza, Castellina Pasi, Orchestra Riccardi (storica formazione orcianese, che dunque ‘gioca’ in casa), Giampiero Vincenzi, Fausto Fulgoni, Marco Cimarelli, Il Mulino del Po, Beniamino Di Tommaso, Giuseppe Spinelli & Veila; Roberto Polisano, i Calipso, e il gruppo composto da Marco e Claudia, Matteo Tassi e Silvia Cecconi.

Il biglietto di ingresso è stato fissato a 12 euro. Info e prenotazioni al numero telefonico 0721.981966.