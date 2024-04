Primarie centrosinistra a Fano: vince Fanesi al fotofinish

Fano, 14 aprile 2024 – E’ Cristian Fanesi (Pd) il vincitore delle primarie del centrosinistra. L’ha spuntata sullo sfidante Samuele Mascarin (In Comune) per soli 3 voti: 1007 Fanesi e 1004 Mascarin. Il candidato del Pd recupera e al ballottaggio ribalta il risultato del primo turno dove a vincere era stato Mascarin con 47 voti in più. Sembra che Fanesi abbia prevalso ovunque ad eccezione di Poderino e centro-mare, roccaforti di Mascarin. Prima di rendere ufficiale la vittoria, vista l’esiguità della differenza voti, è stato fatto un ulteriore conteggio che, però, ha confermato la vittoria di Fanesi.

Sarà quindi l’attuale vice sindaco e assessore all’Urbanistica, il candidato sindaco del centrosinistra a sfidare Luca Serfilippi (candidato del centrodestra) nell’appuntamento elettorale dell’8 e 9 giugno.

Adesso si dovrà capire cosa faranno i Progressisti e il candidato Stefano Marchegiani. Fanesi aveva annunciato che in caso di vittoria alle primarie la sua prima telefonata sarebbe stata per Marchegiani. Il candidato sindaco dei Progressisti non aveva però dimostrato grande disponibilità al dialogo, si vedrà nei prossimi giorni se in questi mesi è cambiato qualcosa.

La domenica di voto si è chiusa con 2.022 votanti contro i 3071 del primo turno: potevano votare solo coloro che si erano recati alle urne domenica scorsa. Soddisfazione esprimono sia il segretario locale del Partito democratico Renato Claudio Minardi sia la segretaria provinciale Rosetta Fulvi anche se in casa Pd l’aria era stata tesa fino all’ultimo minuto: in piazza Costanzi, la sede elettorale di Etienn Lucarelli, diventata quartiere generale del comitato organizzatore delle Primarie alle 20, quando sono iniziati ad arrivare i voti dai seggi si sono chiusi dentro, mettendo alla porta la stampa.

Atmosfera più tranquilla nella sede del Pd di via Nolfi dove si sono ritrovati il candidato sindaco Fanesi, la segretaria provinciale Fulvi, la presidente del consiglio comunale Carla Cecchetelli e alcuni simpatizzanti del partito.

Samuele Mascarin si è invece materializzato quando era ormai chiara la vittoria di Fanesi. In piazza Costanzi sono arrivati anche Etienn Lucarelli e Cora Fattori, gli altri candidati sindaci eliminati al primo turno con 765 e 459 voti.