A Falerone primo raduno di auto Lancia

La passione per le auto e per il territorio. Due appassionati di auto storiche e non solo hanno organizzato per domenica con inizio alle 9 nella pizza in prossimità della chiesa del Cristo Re di Piane di Falerone, il Primo raduno di auto Lancia. Il ritrovo è fissato alle 9 sono invitati a partecipare tutti possessori di auto Lancia di tutte le epoche e modelli, prima si svolgerà una visita guidata al Teatro Romano e alle cisterne romane di Piane di Falerone, successivamente si terrà un giro panoramico in auto che toccherà i comuni di Servigliano, Belmonte Piceno, Grottazzolina, Montegiorgio e Monte Vidon Corrado per poi fare rientro a Falerone dove si svolgerà il pranzo sociale. Una belle occasione per ammirare Lancia di tutte le epoche e modelli, dalle eleganti berline che hanno segnato le epoche, alle vetture sportive che hanno conquistato numerose vittorie. Per info e inscrizioni 340-3949713.