A teatro c’è ’Una commedia per il dono’

Il dono per eccellenza, quello nei confronti di chi non si conosce, solo per moltiplicare la vita. Di questo si parlerà oggi nel cuore della città di Fermo, il suo teatro dell’Aquila. E’ il messaggio che si pone l’obiettivo di trasmettere il pomeriggio dal titolo "Una commedia per il dono", organizzato da Aido, Avis e Admo con il coordinamento di Luca Moreschini, presidente dell’Aido provinciale di Fermo e dell’Ordine degli Infermieri, per domenica 1 dicembre alle ore 17 al Teatro dell’Aquila con lo spettacolo "Doppia Coppia. Boh…speremo vene", messo in scena dalla Filodrammatica dialettale Firmum Aps. "Un pomeriggio per sensibilizzare ancora di più l’opinione pubblica sull’importanza della donazione di sangue, degli organi e del midollo osseo e invitare a far parte della grande famiglia dei donatori, di chi in forma anonima ma con grande generosità aiuta persone che per motivi di salute hanno necessità di ricevere sangue o organi o il midollo osseo, ha detto Luca Moreschini. Un pomeriggio per riflettere e pensare che un gesto può salvare la vita di tante altre persone". Durante l’iniziativa verrà ricordata anche la figura del giovane Leonardo, scomparso questa estate e per il quale la famiglia ha dato il consenso alla donazione di organi. I genitori di Leo racconteranno la storia di un giovane generoso che nel dolore e nella tragedia ha moltiplicato la sua vita. Ad invitare a partecipare e ad incoraggiare iniziative di sensibilizzazione come questa il sindaco Paolo Calcinaro che ha sottolineato quanto sia sempre importante ricordare l’importanza del messaggio della donazione che Aido, Avis e Admo portano avanti sempre con grande impegno e dedizione per raggiungere ancora tanti potenziali donatori, per sensibilizzare i giovani su un gesto che è vita. "Per iniziative ed eventi come questo che Luca Moreschini ha ideato e coordinato e che ringrazio insieme alle tre associazioni ed alla Firmum, il teatro, che è l’emblema della comunità che si ritrova per manifestazioni culturali e sociali, rappresenterà il luogo simbolo per poter irradiare il messaggio della donazione" ha detto l’assessore alla cultura Micol Lanzidei. Biglietto a ingresso unico 10, presso la biglietteria del teatro e on line su liveticket.it