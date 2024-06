Abitazione va a fuoco nella notte. Era disabitata a causa del sisma

Le fiamme di un incendio sulla cui origine sono in corso gli accertamenti, hanno distrutto il primo piano di un’abitazione già dichiarata inagibile a causa dei danni riportati dal sisma del 2016. Si tratta di una casa bifamiliare, situata in via Roncone, nella zona di periferia a Montelparo. Erano le 23 circa della notte di giovedì, quando i vigili del fuoco del distaccamento di Amandola, sono stati chiamati ad intervenire per domare l’incendio nell’abitazione. I vigili del fuoco hanno immediatamente raggiunto il luogo con tre mezzi, mentre le operazioni di spegnimento e conseguente messa in sicurezza dell’area, sono proseguite fino all’alba. La casa era disabitata fin da quando ne era stato dichiarato lo stato di inagibilità a causa dei danni strutturali provocati dal terremoto di otto anni fa. A seguito di quanto successo con il terremoto, le due famiglie residenti, si sono trasferite in altri luoghi, mentre contemporaneamente i proprietari avevano avviato l’iter di richiesta per il finanziamento destinato alla ristrutturazione dell’immobile, dietro specifico progetto presentato in precedenza e in procinto di essere erogato. Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti di rito.

Sono pertanto in corso le indagini e valutazioni tecniche del caso, per risalire alla natura e alle cause che hanno sprigionato le fiamme.

Paola Pieragostini