Arciere delle ‘Sagittas Felix Terrae’ sul podio dei campionati nazionali

Le arciere delle ‘Sagittas Felix Terrae’ di Montegiorgio anche quest’anno hanno lasciato un’impronta importante nel Campionato nazionale di tiro con arco storico. A Norcia ci sono state le premiazioni del Campionato nazionale Lias - Asi e del Campionato regionale per la stagione 2023/2024 e la squadra di tiratori e tiratrici di Montegiorgio, ha portato a casa diversi titoli: Angelica Concettoni prima classificata Madonna Juvenis nazionale e regionale; Paola Bonfigli prima classificata regionale Madonna Foggia Storica e seconda nazionale; Monia Fagiani prima classificata regionale Madonna Tradizionale e terza nazionale. Quest’anno Monia Fagiani ha conseguito l’attestato di tecnico federale di 1 livello Fidasc disciplina tiro con l’arco da caccia ed ad ottobre inizierà i corsi per chi si vorrà avvicinare a questo sport; senza contare i risultati raggiunti durante la stagione fra cui: campionessa Coppa Italia International round Fidasc 2024 Storico Libero che le ha dato accesso alla gara di selezione per la nazionale dove ha ottenuto il secondo posto. La stessa Monia Fagiani oggi partirà per Schilpario Bergamo dove si svolgeranno i Campionati italiani di Campagna Fitarco.