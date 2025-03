"Aumentano i prezzi dei loculi cimiteriali, a pagare sono i cittadini"

Già da diversi mesi il gruppo di minoranza ‘Insieme per cambiare Montegiorgio’ ha rivolto all’Amministrazione richieste di chiarimenti sulla realizzazione dei nuovi loculi nel cimitero del capoluogo. A seguito dell’aumento dei prezzi, il gruppo di minoranza ha presentato una interrogazione rivolta al sindaco Michele Ortenzi, per chiedere chiarimenti visto che in base alla disposizione il prezzo dei loculi sono passati da: 2.850 a 3.700 per quelli più in alto e in basso, mentre quelli delle file intermedie sono passati da 3.250 a 4.200 euro. "Negli ultimi tempi sono arrivate nelle case dei cittadini che avevano sottoscritto 5 anni fa il contratto per l’acquisto dei nuovi loculi mai consegnati – spiega la consigliera Elvinia Minnoni – delle lettere in cui si chiede ai suddetti un esborso aggiuntivo pari circa al 28%, rispetto alla cifra pattuita. Secondo qualche amministratore, gli aumenti ci sono stati causati da vicissitudini che si sono sviluppate negli ultimi 5 anni, ma perché devono pagare i cittadini i conti dei ritardi accumulati?". Questo è il punto alla base dell’interrogazione su cui si richiede una risposta scritta, che magari verrà effettuata in sede di Consiglio comunale. "Non vogliamo essere polemici – prosegue Minnoni – questo è solo un atto per invitare l’Amministrazione a trovare un metodo per non gravare ulteriormente sui montegiorgesi. Quindi chiediamo al sindaco Ortenzi e alla sua Giunta, se non si intenda adottare le iniziative di competenza volte a mantenere il prezzo inizialmente convenuto o se comunque si proverà a contenere gli aumenti nell’entità minima possibile? Se non si ritenga in ogni caso necessario prevedere una dilazione di pagamento più a lungo possibile, senza aggravio di interessi, ed idonea a sostenere le difficoltà delle famiglie anche attraverso una valutazione caso per caso?".

a.c.