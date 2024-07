Basket giovanile, 400 atleti invadono la città

’Porto San Giorgio va a canestro’ è lo storico titolo del torneo di basket giovanile che si tiene all’inizio dell’estate, creato e fatto crescere da Giuseppe Ficiarà, un personaggio di spicco del prestigioso mondo del basket sangiorgese : "Facciamo attività giovanile da 36 anni a questa parte, abbiamo contribuito a formare tanti ragazzi, alcuni hanno avuto la fortuna di diventare professionisti, tutti coltivato una pratica sportiva che li ha formati fisicamente e, nel carattere" sono le parole pronunciate con forte emozione dallo stesso Ficiarà nel presentare il torneo ’Porto San Giorgio va a canestro’ di cui proprio oggi ’Palla a due’ inizia la 30esima edizione: Saranno circa 400 i ragazzi coinvolti. Nonostante l’età avanzata, con lo slancio e la passione di sempre e il supporto di sua figlia Sara Ficiarà continuerà a dedicarsi basket giovanile con le associazioni Porto San Giorgio Basket e Arcobaleno psg che contano 300 iscritti. Al torneo che inizia oggi partecipano oltre 18 squadre provenienti un po’ da tutta Italia. Sono tre le categorie in gioco: under 15 maschile e femminile ed esordienti. Quattro giorni di pallacanestro da oggi al 5 luglio per un totale di circa 70 incontri tra quarti di finale, semifinali e finale che si tengono nelle palestre Rosselli Nardi, al palasavelli e all’arena Europa.

Il torneo è un manifestazione non solo sportiva ma anche sociale secondo il referente dell’organizzazione Andrea Cipriano. Il sindaco Valerio Vesprini : "Grazie a queste associazioni riusciamo a proporre eventi sportivi di qualità con riscontri positivi anche a livello turistico e commerciale". Sara Ficiarà, si dice riconoscente verso tutte le società sportive che ogni anno riconfermano la loro presenza alla manifestazione e verso l’amministrazione comunale che privilegia gli eventi promossi dalle associazioni locali. D’accordo con lei l’allenatore nonché referente della federazione di pallacanestro Giovanni Albanesi, che ha evidenziato l’importanza storica della pallacanestro sagiorgese. Per l’assessore allo sport Fabio Senzacqua Porto San Giorgio continua nella sua opera di suscitare l’interesse di decine di società con il coinvolgimento di migliaia di atleti delle più disparate discipline sportive in manifestazioni da svolgere negli impianti sportivi compresa l’arena Europa per la quale a settembre verranno eseguiti lavori di riqualificazione.

Silvio Sebastiani