Benvenuto 2025. Piazza del Popolo piena di gente e musica. Festa tutta la notte

Esattamente la festa di fine anno che Fermo sperava. Così si può sintetizzare la notte che la città ha vissuto in piazza del Popolo, con una folla composta e festante che ha riempito ogni spazio possibile. Il sindaco Paolo Calcinaro ha salutato i presenti, con una emozione grande: "Mi sono regalato il modo più bello per scavalcare l’anno: con gli amici, quelli che sai di trovarteli vicino a te, ma anche tra tanta, tanta gente. Con tanti fermani che da tutti i quartieri si sono ritrovati in Piazza per festeggiare e scambiarsi gli auguri. Con tanti visitatori in una Fermo gremita ma composta. Con la certezza di un sistema che si sacrifica, sa lavorare quando gli altri festeggiano, ma funziona ed è presente con un ringraziamento a tutte le forze dell’ordine, agli agenti di Polizia Municipale, alla croce verde e al personale medico che ci hanno supportato ed agli operatori Asite già a lavoro dall’alba. Con questo vi auguro un anno che possa soddisfarci e soprattutto che possa migliorarci". Musica per tutti i gusti, con la voce di Stefano Castori e Mario Mazzaferro dj, trascinante l’esibizione live di NEja, in piazza già dal tardo pomeriggio e finita in tante foto ricordo coi fermani. Dietro le quinte il consigliere comunale Luigi Rocchi che ha commentato: "Grazie all’energia di Neja, devo dire l’ospite quest’anno ha fatto veramente la differenza insieme con Mazzaferro. Un forte abbraccio a chi ha deciso di passare il Capodanno nella splendida Piazza del Popolo, erano tantissimi e festosi. La presenza di tanto pubblico ci ripaga del lavoro svolto in questi mesi. Un particolare ringraziamento alle forze dell’ordine, alla Polizia Locale di Fermo, ai volontari della Croce Verde di Fermo, agli uomini ed alle donne di Asite. Ultimi ma non ultimi un ringraziamento a Mauro Torresi e Micol Lanzidei". E proprio Micol Lanzidei ha sottolineato: "E’ stato proprio l’ultimo dell’anno che sognavo, che ha completato questo momento di festa, con il concerto del 30 dicembre al teatro, con uno straordinario evento di gospel, e quello del 1 gennaio con la Form, sempre in un teatro dell’Aquila tutto esaurito. Tra l’altro a teatro con il gruppo gospel abbiamo avuto anche il gruppo fermano delle Bohemienne, per uno spazio di solidarietà e di bellezza tutto al femminile. È stata la festa della musica, della bellezza, di una città che sa accogliere proprio tutti e festeggiare con misura e in pienezza". Aperti e affollati i locali di piazza, aperta anche la pista di pattinaggio, Fermo ha salutato il 2024 tra fuochi d’artificio, per fortuna con nessun grave incidente, con diversi cani in fuga per la paura in giro per il territorio, con la voglia di voltare pagina per un anno che si apre e che si spera pieno di serenità. Angelica Malvatani