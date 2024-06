Bianca Lana nel nome di nonno Giacinto

Se si potesse dare concretezza al valore delle tradizioni da tramandare di generazione in generazione, quella concretezza porterebbe il nome del B&B ‘Biana Lana’, sorto in contrada Liberata a Petritoli. ‘Bianca Lana’ creato dal giovanissimo Marco Tomassini di soli 23 anni, affiancato dalla fidanzata e coetanea Elena Abbruzzetti, nasce dall’amore mai interrotto con il nonno Giacinto, venuto a mancare 16 anni fa, il cui soprannome di casato era ed è, appunto ‘Bianca Lana’. Così, a fronte della giovane età di Marco ed Elena, il ‘Bianca Lana’ nasce da sacrifici e passione. E’ stato infatti acquisto un immobile adiacente ad una delle proprietà di nonno Giacinto, circondato dalla piena espressione della natura fatta di animali da cortile, campi coltivati e incolti, dove respirare i ritmi della vita contadina, custodi di genuinità e pace da vivere e condividere. "Abbiamo fatto tante ricerche per risalire all’origine del soprannome – dicono Marco ed Elena mentre Marco mostra fiero il tatuaggio sul braccio – ma non ci siamo riusciti. Così siamo andati avanti con ‘Bianca Lana’, unendo al nome il logo di un gomitolo. La nostra volontà – concludono – è offrire un’accoglienza internazionale, che parli della nostra tradizione, quella legata alla famiglia Tomassini, per condividere l’orgoglio di questo territorio, della natura, dei prodotti genuini che dona e dei suoi paesaggi. Tutto quello che nonno ci ha insegnato, ripartirà da qui".

Paola Pieragostini