Bufera sulla bretella tra Civitanova e Porto Sant’Elpidio

Sant’Elpidio A Mare, 8 dicembre 2024 – È un’opera pubblica prioritaria per la Regione, non indispensabile per i residenti della frazione di Bivio Cascinare che poco apprezzano il dover convivere con una infrastruttura ritenuta tanto impattante a invasiva: fa discutere, e pure parecchio, la bretella di collegamento tra la Ss77 ValdiChienti e la Ss 16, ovvero tra Civitanova Marche e Porto Sant’Elpidio, passando attraverso la piccola frazione di Bivio Cascinare. In realtà, sarebbe più corretto dire che a parlarne e a manifestare timori, perplessità, dubbi sono solo i residenti, molti dei quali sono venuti a conoscenza del progetto attraverso il passaparola, non avendo interlocutori con cui confrontarsi. Non ci sono stati confronti pubblici quando c’era un’amministrazione comunale, rimandando sempre il momento al progetto definitivo, e intanto le informazioni arrivavano col contagocce. Confronti non ce ne sono stati con la Regione.

La strada farebbe da collegamento tra la Statale 77 ValdiChienti e la Statale 16 Adriatica

C’era la speranza di interloquire con qualche amministratore regionale quando, circa un mese fa, una delegazione del Comitato ‘Una bretella per chi’ è stata convocata in Regione, ma così non è stato. Il Comitato ha poi fatto un accesso agli atti in Regione per avere qualche dato in più su cui ragionare, ottenendo la documentazione relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica, con informazioni insufficienti a dirimere dubbi e timori nei residenti che, perciò, continuano a chiedere un incontro pubblico con la Regione per sapere e avere risposte alle loro perplessità. Il progetto prevede la realizzazione di una strada extraurbana secondaria che, partendo dallo svincolo sulla Val di Chienti (a Civitanova) si sviluppa per 1750 m verso sud, attraversando il Chienti e l’Ete Morto con due viadotti di 300 e 350 metri per ricongiungersi alla provinciale Fratte (planando verso la campagna e il centro abitato di Bivio Cascinare) con due assi che si diramano da una rotatoria: uno (1090 m, come strada urbana di quartiere) verso Casette, si ricongiunge alla Fratte appena fuori Bivio; l’altro, (780 m, come strada extraurbana secondaria) verso la SS16 e Porto Sant’Elpidio, funzionale anche alle imprese delle zone industriali delle due città cugine. Cospicuo l’investimento: 26 milioni (Fondi di Sviluppo e Coesione) e 22,2 milioni di fondi regionali, per complessivi 48,2 milioni.