Calcinari: "Il Comune in difficoltà. Ha speso più di quanto incassava"

Un candidato sindaco Gionata Calcinari galvanizzato dall’entusiasmo che si respira in un auditorium ‘Giusti’ gremito. Le prime bordate le lancia alla coalizione di Rossano Orsili "dove c’è di tutto e di più. Non guardate a quelli che stanno in prima fila – mette in guardia Calcinari - sono più pericolosi quelli che sono in seconda e terza fila, quelli che hanno governato questa città e tanti danni hanno fatto: Sant’Elpidio a Mare è ferma mentre i Comuni limitrofi corrono". Arringa gli avversari sugli 8 milioni di euro di buco nel bilancio: "Per chi ha amministrato la città, non comprendere la situazione di difficoltà in cui ci troviamo, significa prendere in giro un elettorato che è meno credulone di quello che si pensa. E non lo dico io che c’è un buco di bilancio, lo dice la Commissaria e mi sorprende che chi fino a ieri era vicesindaco non comprende la differenza tra voci di spesa corrente e investimenti. E’ la spesa corrente che è fuori controllo, quella che serve per pagare i servizi di cui fruiscono i cittadini. C’è chi sostiene che siamo in avanzo di amministrazione, in realtà siano in disavanzo per 1,8 milioni. Per tanto tempo il Comune ha speso più di quanto incassava. Noi abbiamo la soluzione per contenere la spesa corrente, senza aumentare le tasse. Non raccontiamo favole. Vanno cercate le risorse, bisogna saper progettare, sfruttare i bandi e le enormi opportunità di finanziamenti. La ‘filiera istituzionale’ può fare il resto".

Calcinari si concentra sulla visione di città, su idee e progetti fattibili "e migliorabili con l’ascolto dei cittadini" destinati a ‘sanare’ situazioni problematiche (area Mandozzi, viabilità del polo Bacci, interventi nelle frazioni, e depauperamenti, soprattutto nella sanità, che la città ha subito negli anni a favore di Comuni vicini "ad opera di chi oggi si ricandida nascondendo il simbolo e passando per civici". Infine, Calcinari annuncia l’arrivo a suo sostegno dei ministri per il Pnrr Tommaso Foti l’8 maggio, ore 14,30, sala parrocchiale del capoluogo, e per lo sport Andrea Abodi il 10 maggio, ore 15, al ‘Cicconi’.

Marisa Colibazzi