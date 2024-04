Centri estivi delle rete comunale: ci saranno contributi per le famiglie

Il Comune intende replicare l’iniziativa realizzata negli ultimi anni per favorire la partecipazione dei minori alla rete dei centri estivi, erogando dei contributi in favore delle famiglie a parziale copertura della spesa sostenuta. Tale contributo è riservato alle famiglie che iscriveranno i propri figli ad uno dei centri estivi appartenenti alla rete comunale. A tal fine è necessario individuare i centri estivi che verranno attivati. Possono presentare la candidatura le realtà operanti in ambito educativo, ludico, ricreativo e culturale (associazioni di volontariato e promozione sociale, cooperative, polisportive, onlus ed altre) aventi sede legale o operativa a Porto San Giorgio. Le domande di partecipazione alla manifestazione d’interesse devono essere presentate entro le ore 13 del prossimo 3 maggio per consegna all’Ufficio protocollo o via mail a cristina.matteucci@comune-psg.org. E’ richiesta la partecipazione obbligatoria agli incontri predisposti dal Comune, che coordinerà lo scambio di informazioni ed esperienze tra soggetti candidati al fine di favorire una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei genitori e al contempo occasioni di svago e aggregazione per i minori. In questa fase saranno affrontati temi quali le rette a carico delle famiglie, gli aiuti comunali e la disponibilità all’accoglienza di minori con disabilità. A tal proposito si terrà lunedì 29 aprile alle ore 16,30 in sala consiliare una specifica riunione rivolta ai soggetti gestori interessati. Per informazioni contattare il numero 0734.680502.