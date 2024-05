Nuovo libro per Savino Marè. Ecco ’Il grande cuore di Aragon’

Nuovo libro per lo scrittore, attore, poeta e fotografo Savino Marè. Oggi alle ore 16.40, al Palazzo dei Priori, verrà presentato “Il grande cuore di Aragon”. Nel libro – come è scritto nella sinossi - si narra “la storia di una famiglia che sconvolta da un’improvvisa notizia legata ad una grave malattia, per affrontare il difficile momento trova il sostegno nel più fedele amico dell’uomo: il cane Aragon. "l libro, ambientato nelle Marche, evidenzia anche le storie che fanno della nostra regione un unicum di rara bellezza" spiega l’autore. Fra gli ospiti Miss Marche + 2023 Chiara Clementi , special guest il musicista Diego Trivellini, Mauro Garbuglia titolare della casa editrice Edizioni Nisroch.