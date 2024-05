Reputabilità e sostenibilità: la rivoluzione 5.0

"Reputabilità d’Impresa e sostenibilità: la rivoluzione 5.0" è il tema del convegno in programma a Fermo (il 10 maggio alle 17) esplorare le dinamiche della reputazione aziendale e l’impatto delle pratiche sostenibili. L’incontro che si svolgerà nella sede della Camera di Commercio delle Marche (Sala Consiliare) è organizzato da Confindustria Fermo e l’Associazione Culturale Spazio Ambiente. "Questo incontro offre l’opportunità di esplorare le nuove dinamiche aziendali in un contesto di trasformazione ed evoluzione – commenta il presidente di Confindustria Fermo Fabrizio Luciani – valutando l’impatto delle pratiche sostenibili sulle imprese e sulla società nel suo complesso" Relatori di spicco quali Enzo Ruini (Sales Manager Strategico Sustainability - Banca Generali), Claudia Strasserra (Chief Reputation Officer Bureau Veritas Italia; Consigliere Sustainability Makers), Mariano Serratore (Direttore Tecnico, Ufficio Direzione Generale ICEA Istituto di Certificazione Etica e Ambientale), Gaetano Ascenzi (Direttore operativo del Digital Innovation EDIH4), Massimiliano Tintinelli (Membro del Cda del Gruppo Forall Pal Zileri, Gruppo Dorelan, referente di diversi Private Equity) e Elisabetta Pieragostini (Ceo Dami), condivideranno le loro preziose intuizioni ed esperienze. "La sostenibilità non è solo un obiettivo, ma un viaggio che migliora la reputazione e rafforza la posizione di mercato delle imprese" dichiara Robertino Perfetti, presidente di SpazioAmbiente.