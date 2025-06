Certificato unico per la disabilità, il Comune aderisce alla piattaforma

Il Comune ha aderito alla Piattaforma unica nazionale informatica delle targhe associate al Cude (Contrassegno unificato disabili europeo): una semplificazione che riguarda la mobilità in Italia e in Europa per le persone con disabilità. In sostanza, i cittadini titolari di Cude che risiedono in un Comune aderente alla piattaforma e devono spostarsi in un altro Comune aderente non dovranno più comunicare l’ingresso nelle aree a traffico limitato o nelle zone dove sono presenti divieti e limitazioni perché il sistema permette il riconoscimento delle targhe associate alla banca dati nazionale. Porto San Giorgio è il quarto Comune aderente della Provincia di Fermo. Per registrarsi al servizio è possibile consultare "Il portale dell’automobilista" (piattaforma Cude): "Il sistema permette la semplificazione del procedimento amministrativo per le persone con disabilità e, allo stesso tempo, agevola il lavoro della Polizia locale che può contare su una banca dati nazionale per il monitoraggio e il controllo - spiega l’assessore alla Viabilità Marco Tombolini – . Invitiamo i cittadini a registrarsi". L’assessore ai Servizi Sociali Carlotta Lanciotti ha sottolineato come l’iniziativa sia "un passo avanti per rendere la città sempre più inclusiva e attenta alle fragilità".