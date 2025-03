"Ci siamo meritati questo premio, godiamocelo"

Questa sera torna in campo la Yuasa Battery Grottazzolina nel Torneo Internazionale di Dubai dove partecipa con il nome di Al Hilal, dopo l’esordio vincente per 3-1 contro una formazione composta dai migliori atleti locali e da un bel numero di all star del posto già conosciuti in Europa come ad esempio l’argentino Nico Mendez ed il tedesco Bogachev. Un buon approccio e una buona prima uscita per la Yuasa come sottolinea coach Massimiliano Ortenzi, a cavallo tra le due prime sfide : "Sapevamo che sarebbe stata una gara strana, una prima volta assoluta. Un torneo iniziato contro una squadra di cui non sapevamo nulla e quindi dovevamo essere bravi a sfruttare le nostre occasioni e trovare il gioco più redditizio possibile. Lo abbiamo fatto, a tratti con maggiore continuità, non senza qualche difficoltà ma va bene così. L’approccio all’ambiente di Dubai è stato senza dubbio bello. Ci siamo meritati questo premio e dobbiamo godercelo, ma ci sono tanti momenti in cui fare pallavolo e fare qualcosa di buono. I ragazzi sono tutti presenti con la mentalità giusta e sanno gestire le due cose nel migliore dei modi. Nel nostro albergo non ci sono altre formazioni, le incontriamo solo in palestra ma ci sarà modo di trovare pian piano una certa condivisione con tutti. Non conosciamo le squadre che andremo ad affrontare nel dettaglio, ovviamente, ma puntiamo a fare la nostra migliore pallavolo possibile godendoci questa splendida avventura". Ma ora come già detto, tra un’esperienza e l’altra a Dubai, è tempo di tornare in campo per il secondo dei tre match in programma nella Pooule B. Oggi sempre alle ore 18, in diretta gratuita su Dubai Sport Channel, Fedrizzi e compagni incontreranno i russi del Nova Novokuybyshevsk (nome arabo Atadawi 2), battuti 3-1 all’esordio dai bielorsussi dello Shakhtior Soligorsk (nome arabo Fohood Zabeel), attualmente primi nel campionato bielorusso. Una sfida decisamente tosta quella del primo turno con i russi che si sono imposti ai vantaggi nel secondo set, impattando un primo parziale perso anche in quel caso in extremis. Alla lunga i bielorussi hanno fatto valore la loro maggiore incisività imponendosi sia nel terzo che nel quarto parziale rispettivamente per 25-20 e 25-21. Il miglior marcatore delle sfida per i russi è stato lo schiacciatore russo Nikita Axyutin, 18 punti e best scorer della propria squadra all’esordio: senza dubbio lui da tenere d’occhio per la gara di oggi.