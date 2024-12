Ciarrocchi nel partito di Lupi

L’avvocato Ugo Ciarrocchi entra a far parte del partito Noi Moderati e assume il ruolo di coordinatore cittadino di Fermo. L’interessato commentato così la sua scelta: "Dopo una lunga esperienza amministrativa con Alleanza Nazionale e un altrettanto lungo periodo di riflessione, ho deciso di rimettermi al servizio della collettività. Ho scelto ‘Noi Moderati’ perché rappresenta un partito equilibrato, radicato nei principi del centrodestra, ma distante da qualsiasi estremismo .I valori di ‘Noi Moderati’ mi hanno convinto perché pongono al centro la famiglia tradizionale, e promuovono un’attenzione concreta verso tutte le classi sociali. Ringrazio il partito, e in particolare il presidente Maurizio Lupi, per la fiducia accordatami. Sono pronto a impegnarmi con passione e dedizion" Marco Marinangeli, consigliere regionale, ha accolto con entusiasmo questa nomina.