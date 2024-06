Con ’la punta della lingua’. Alessandro Gori in piazza

Tocca anche Fermo il festival ‘La Punta della Lingua’, la manifestazione nata nel 2006 come festival internazionale della poesia totale, con oltre 800 autori ospiti delle 18 edizioni della manifestazione, provenienti da Stati Uniti, Giamaica, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Polonia, Romania, paesi balcanici e paesi baltici, per oltre 450 incontri complessivi, in una intera settimana di programmazione, con ibridazioni tra poesia, web, teatro, musica e cinema. Fino al 2 luglio nei comuni di Ancona, Jesi, Fermo, Offagna, Castelfidardo e appuntamenti successivi a Recanati e Grottammare ci saranno momenti unici, per il programma ideato dai due direttori artistici Luigi Socci e Valerio Cuccaroni. Il Festival continua nella sua missione di produrre e promuovere l’arte della poesia in tutte le sue declinazioni.

Questa sera alle 21.30 in Piazzale Girfalco a Fermo, arriverà lo scrittore Alessandro Gori, in arte Lo Sgargabonzi, popolare per la sua dissacrante comicità nel programma tv ’Una pezza di Lundini’ su Rai2. Il vincitore della Coppa del Mondo Poetry Slam Parigi 2022, torna con una nuova raccolta: Gruppo di leprecauni in un interno. Un libro che mette alla berlina le personalità della musica e – più in generale – della cultura italiana (e non solo): da Fedez ai Coma_Cose, dallo schiaffo di Will Smith alla moda noiosissima di disegnare sulla schiuma del cappuccino. Non ci sono eventi piccoli o madornali che Gori non sappia affrontare dal suo originale punto di vista, capace non solo di essere divertente, ma di travolgerci con la più crudele forma di innocenza. La giornata si apre alle 18, punto di partenza largo Fogliani, per una escursione poetica dove il pubblico sarà accompagnaoi da Cristina Aziati, Gian Maria Annovi e il sangiorgese Alessandro Catà. La loro guida garantirà ai presenti la possibilità di immergersi già nella magia della poesia, in punta di lingua, e per rendere omaggio alla città di origine di Luigi Di Ruscio e Mario Dondero. Dopo lo spettacolo di Gori, in collaborazione con Spazio Betti, Fermo Musei e Associazione Culturale La Locura, seguirà la suggestiva visita guidata al Museo Diocesano, che si protrarrà fino alle ore 24.

Angelica Malvatani