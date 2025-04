Corsi formativi con la ’Factory school 3And’

Un corso formativo gratuito per orlatrice ed addetto alla produzione in serie di calzature, finanziato tramite un bando della Regione Marche, promosso dalla factory school 3And. Un corso che va a coprire una esigenza palesata da molti calzaturifici e tomaifici che, nonostante il periodo poco felice dal punto di vista lavorativo visto che molte aziende sono ferme o stanno lavorando a ritmi molto blandi, sono alla ricerca di professionalità sempre più difficili da trovare sul mercato del lavoro.

Il corso è rivolto a 15 allievi (almeno la metà dei posti è appannaggio delle ‘quote rosa’ e le iscrizioni scadono il 17 maggio), senza limiti d’età, residenti o domiciliati nelle Marche, disoccupati da almeno 6 mesi o disoccupati con disabilità. "La 3And ha presentato questo corso che inizia il mese prossimo – il commento del sindaco Massimiliano Ciarpella, intervenuto alla presentazione con l’assessore ai servizi sociali, Marco Traini -. Un’iniziativa che va nella giusta direzione, mettendo a terra i fondi sociali europei con una formazione qualificata che mette insieme Regione, enti locali, sindacati, imprese e associazioni di categoria, per creare opportunità di lavoro".

"E’ una opportunità messa a disposizione dalla Regione per persone che hanno perso il lavoro, ma che si possono rimettere in gioco imparando un nuovo mestiere e nuove mansioni" ha detto il consigliere regionale Andrea Putzu, ringraziando associazioni di categoria e sindacati "coi quali abbiamo avuto un colloquio proficuo che ha portato a questo corso". "Crediamo in questa collaborazione" ha aggiunto Francesco Interlenghi (Cisl). "Come Confindustria appoggiamo diversi progetti sulla formazione – ha concluso Gianluca Petroselli - mantenendo l’attenzione sul manifatturiero, rassicurando le aziende, che nel momento in cui ci sarà una ripresa, le figure necessarie siano pronte per il mercato".