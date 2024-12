"Credo ci vorrà ancora tempo"

Franco Luciani era ad Amandola per il taglio del nastro del nuovo ospedale, spera di riuscire a vedere anche l’inaugurazione del grande nosocomio di Campiglione ma non è molto ottimista sui tempi: "Lassù ci hanno messo otto anni, a Fermo sembra che sia passato un secolo da quando è partito il cantiere. Vedremo se si riuscirà nel 2025 ma è chiaro che si tratta di strutture grandi e complesse dunque credo che ci sarà molto tempo ancora per pensare a quello che si dovrà fare al Murri. È chiaro che non si potrà lasciare uno scheletro vuoto dentro il cuore della città, mi piacerebbe sentire qualche idea concreta ma penso che dovremo aspettare ancora. Io frequento volentieri i locali della zona, anche se davvero il problema parcheggi è molto invalidante per un quartiere come questo, così pieno di traffico".