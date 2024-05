Crossodromo, 14enne cade e finisce a Torrette

Incidente per un giovane motociclista mentre stava svolgendo le prove libere al crossodromo ‘Guido Catini’ di Ponzano di Fermo, intervenuta eliambulanza. Erano circa le 11 di ieri, gli ospiti dell’impianto da cross intervenuti numerosi in attesa delle gare in programma per ieri pomeriggio e della giornata di oggi, stavano effettuando le prove libere del mattino, quando per cause accidentali un giovane di 14 anni ha perso il controllo della sua moto finendo per impattare duramente a terra senza coinvolgere altri mezzi. Immediati i soccorsi dei tecnici di pista, che hanno fermato i piloti e consentito l’intervento dei sanitari. A bordo pista erano presenti come sempre in occasione di gare o sessioni di allenamento i volontari della Croce Azzurra di Porto San Giorgio, che si sono adoperati per la prime cure. I medici valutata la dinamica della caduta e per effettuare ulteriori controlli, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza atterrata pochi minuti più tardi all’interno del crossodromo di Ponzano di Fermo. Le condizioni del giovane 14enne erano stabili e lui era cosciente al momento dell’imbarco, per maggiore sicurezza però è stato trasferito al pronto soccorso di Torrette.

a.c.