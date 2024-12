Dal Prg al Villaggio del Lavoro, bilancio di fine anno della giunta Ubaldi

Ha tracciato un bilancio di fine anno il sindaco Endrio Ubaldi con la giunta al completo, dal vice Monia Marinozzi (cultura e turismo), agli assessori Giacomo Beverati (lavori pubblici), Lucio Melchiorri (urbanistica), Annalina Zincarini (servizi sociali) e Gastone Gismondi (ambiente, sport, centro storico). Un bilancio dal quale, tra i tanti temi trattati, ne sono emersi alcuni particolarmente significativi.

A partire dal Villaggio del Lavoro di Piane Chienti dove l’amministrazione sta concordando con i tecnici del Gruppo Tod’s (ha acquistato diversi lotti) le opere di urbanizzazione da fare, come da convenzione, con l’ente che intende destinare una parte degli oneri (circa 16 euro/ mq della superficie edificabile) alla soluzione dell’annosa questione del serbatoio idrico. Sta muovendo i primi passi anche l’iter per la variante generale al Prg.

In materia di sviluppo economico, il Comune ha aderito al Comitato IGP (indicazione geografica protetta per il manifatturiero) tra fermano e maceratese. Nei servizi sociali, è stata aumentata di 200mila euro la spesa per educativa scolastica, ospitalità coatta di minori e asilo nido; 110mila euro in più sono stati previsti per refezione scolastica e assistenza sugli scuolabus. In attesa di poter disporre del nuovo asilo nido, è stata rinnovata la gestione, riaffidata alla coop. Il Faro che ha proposto di accogliere, gratuitamente, i bambini anche il sabato mattina.

Capitolo lavori pubblici: oltre ai cantieri già partiti del palazzo comunale e del nido, è stato firmato il contratto per il nuovo palas (ora mancano gli ultimi dettagli per i pareri del Coni). Sono state appena installate due case dell’acqua, accanto a una di queste (a San Liborio) è stata installata una ‘mangiaplastica’: conferendo almeno 6 bottiglie di plastica, si ha un litro di acqua in omaggio. Sono state ricordate le numerose iniziative, l’apertura del Museo delle tradizioni e dell’ufficio turistico. Nel 2025 proseguiranno il potenziamento della videosorveglianza, le manutenzioni stradali e degli impianti sportivi.

