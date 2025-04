Le spose curvy dal Fermano alla fiera di Barcellona

Si amplia sempre di più il raggio d’azione di Sposa Curvy, azienda fondata a Montegranaro da Cinzia Pizzichini e Francesca Salvatorelli. Brand che, dopo essersi fatto conoscere ed essersi affermato a livello nazionale, da oggi a domenica, approda alla Barcelona Bridal Fashion Week, in pratica il più importante appuntamento fieristico in Europa dedicato al settore della moda sposa con 30mila professionisti e buyer provenienti da 70 Paesi. Un evento in cui Sposa Curvy presenta la nuova collezione e un’ampia gamma di abiti che vestono tutte le forme della bellezza grazie all’esclusivo metodo ‘Senzataglia’. Una partecipazione importante utile a veicolare un messaggio importante legato al superamento del concetto di ‘taglia’ vista come un limite, "per concentrarsi sulla Brideshape di ogni sposa, per valorizzarla e renderla unica. I nostri nuovi abiti sono realizzati per assecondare ogni desiderio della sposa, in cui la femminilità della donna è celebrata al 100%" dicono Pizzichini e Salvatorelli. L’azienda nel 2024 ha vinto il premio ‘Impronta d’Impresa Marche’ nella categoria Made in Italy e Internazionalizzazione, e nel 2025 ha vinto il Wedding Awards di Matrimonio.com, avendo collezionato il maggior numero di recensioni a 5 stelle da coppie di neo sposi. "La nuova collezione – proseguono le titolari - nasce per donne che hanno cambiato forme e taglie ma non hanno mai smesso di essere belle. Grazie al metodo sartoriale ‘Senzataglia’ la collezione è pensata per abbracciare ogni corpo, con rispetto e stile, con pizzi francesi, tessuti pregiati, finiture artigianali". D’altra parte, il brand si ispira a una filosofia della bellezza che supera i preconcetti di una moda standardizzata per permettere a donne di tutte le fisicità di stare bene con sé stesse anche nella scelta dell’abito da sposa.

m.c.