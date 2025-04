Liberazione, ecco il programma di oggi

Nell’80esimo anniversario della Liberazione, la Prefettura di Fermo, la Città di Fermo, la Provincia di Fermo, l’Anpi provinciale di Fermo, l’Isml (Istituto per la Storia del Movimento di Liberazione delle Marche – Istituto di storia contemporanea Alto Piceno – Fermo) e l’associazione Combattenti e Reduci, invitano alla cerimonia di commemorazione del 25 aprile quale "simbolo di rinascita della democrazia e della libertà dal nazifascismo, affinché il ricordo non si spenga nelle future generazioni, che devono continuare a far vivere i principi ispiratori della Repubblica".

Il programma delle commemorazioni prevede per questa mattina a Fermo una cerimonia che si svolgerà secondo questo programma: alle ore 10.15 la Santa Messa nella Chiesa di San Domenico; alle ore 11, in Piazza del Popolo, l’apposizione della corona d’alloro sulla lapide della Resistenza; alle ore 11.30, nell’auditorium San Filippo (corso Cavour) i saluti istituzionali e la consegna del premio agli alunni delle scuole del territorio che hanno partecipato ad un concorso dedicato ad Ada Natali.