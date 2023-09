Della Valle: "I mercati asiatici hanno dato una grande mano"

I risultati della relazione semestrale del Gruppo Tod’s erano già stati resi pubblici a luglio e ieri c’è stata la ratifica da parte del Cda di ricavi per 569,1 milioni di euro, con una crescita del 21,7% rispetto al primo semestre 2022 che è stata la spinta per un forte miglioramento della redditività; risultato netto del Gruppo 30,9 milioni di euro; bene tutti i marchi e tutte le categorie di prodotto con crescite in doppia cifra: +21,3% Tod’s; +28,4% Roger Vivier; +14,3% Hogan; +19,8% Fay; retail +23,6%; pelletteria +33%. Infine, il patrimonio netto del Gruppo che ha il suo quartier generale nello stabilimento di Brancadoro, a Casette d’Ete, al 30 giugno era pari a 1.077,3 milioni di euro (contro i 1.007,2 del 2022). "Un risultato operativo più che triplicato rispetto allo scorso anno" commenta il presidente Diego Della Valle che giudica "ottimi anche i risultati registrati nel mercato domestico e nel resto d’Europa, spinti dalla domanda locale oltre che dagli acquisti dei turisti. Anche i mercati asiatici hanno dato un grande contributo alla crescita dei ricavi nel periodo". Analizzando altri aspetti della relazione del primo semestre, risulta in calo l’incidenza del costo del personale (pari al 22,4%) rispetto al 2022 nonostante ci sia stato un incremento di 233 unità degli organici del Gruppo, pari a 5.123 unità al 30 giugno scorso (erano 4890 nello stesso periodo del 2022). Il Cda, infine, ha approvato la nuova Politica per la tutela dei diritti umani "con l’obiettivo di promuovere la diffusione dei diritti fondamentali dell’individuo e la protezione della salute e del benessere delle persone, in linea con le Dichiarazioni internazionali in materia di diritti umani e con quanto dichiarato nel Codice Etico, nel Codice di condotta dei fornitori, nella Politica di sostenibilità e per la tutela della diversità".

m.c.