Dell’Aquila e numeri record. In due mesi 15mila spettatori

Numeri da record, per un Teatro dell’Aquila sempre più punto di riferimento e motore culturale della città e del territorio. Sono stati 15 mila gli spettatori, in due mesi, ovvero dal periodo successivo all’Epifania fino a domenica scorsa 16 marzo, che hanno assistito nell’insieme ai vari spettacoli proposti, dalla prosa alla musica classica, dal teatro per ragazzi al musical. Un numero potente lo definisce il sindaco Paolo Calcinaro: "Sono gli spettatori che il nostro teatro ha accolto negli ultimi due mesi, numeri eccezionali, senza contare i convegni, ma legati ai soli spettacoli. Non è solo un vanto culturale, commenta il primo cittadino, ma è anche economia reale: quindicimila presenze in centro che possono consumare, conoscere la città o, per gli eventi pomeridiani, anche acquistare. In un periodo storicamente di 'bassa'. Ci abbiamo investito? Ovviamente. Ci abbiamo lavorato? Tanto. Ma questi poi sono i risultati: quindicimila in due mesi d’inverno". C’è orgoglio per il tempio della cultura cittadino, il Teatro dell’Aquila che è luogo per eccellenza della bellezza, della prosa, della musica, del balletto…del pensiero che i suoi spettacoli riescono ad alimentare. Il periodo del Covid sembra essere lontano, quando le poltrone ed i palchi erano vuoti per cause appunto di forza maggiore, quando la desolazione poteva prendere il sopravvento, ma c’è sempre una rinascita che nel caso del Teatro dell’Aquila si è manifestata con la terza recita, novità assoluta molto apprezzata, il numero degli abbonati cresciuto considerevolmente, tutto nel segno della qualità che contraddistingue i vari cartelloni, senza dimenticare, e non da ultimo, la candidatura al Patrimonio Unesco ed i lavori Pnrr eseguiti di rigenerazione ed efficientamento energetico. Il dossier con i Teatri all’italiana, promosso dalla Regione Marche e che coinvolge I teatri dell’Italia centrale tra XVIII e XIX secolo, sarà candidato a Patrimonio dell’Umanità Unesco 2026. Fra questi anche il Teatro dell’Aquila. Inoltre, nel 2024, il Teatro dell’Aquila è stato oggetto di interventi di efficientamento per rendere l’edificio maggiormente performante dal punto di vista energetico, progetto al quale erano stati riconosciuti per tale obiettivo fondi PNNR per circa 500 mila euro, oltre al cofinanziamento da parte del Comune di più di 200 mila euro. La programmazione al dell’Aquila prosegue con prosa, musica, teatro per ragazzi, oltre a convegni e conferenze.