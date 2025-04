Derby Fermana-Sambenedettese: un commiato alla Serie D in un clima surreale

Settimana molto particolare per la Fermana che deve preparare un match come quello contro la Sambenedettese in un clima surreale. I rossoblù di Palladini hanno già conquistato il ritorno in C e vivono questo finale di stagione come una tappa di avvicinamento alla festa ufficiale del 4 maggio e alla Poule Scudetto. Per la Fermana invece matematica che ancora non condanna definitivamente all’Eccellenza ma la sostanza definisce invece un verdetto già fatto. Il derby assume la valenza di commiato casalingo alla Serie D con la voglia, se possibile di lasciare almeno con un risultato positivo in un Bruno Recchioni che sarà decisamente deserto.

La società ha infatti confermato la Giornata Canarina, come stabilito ad inizio anno, all’interno del pacchetto abbonamenti e quindi gli stessi non saranno validi. Corsa al botteghino per tutti con i consueti prezzi sulla singola gara. Per la tribuna laterale, sia est che ovest, 13.50 euro per l’intero, 11.50 euro per le donne e gli under 20 mentre gli under biglietto omaggio; per la tribuna centrale tariffa unica a 31.50 euro. L’annuncio della società non ha certo fatto fare i salti di gioia ai tifosi, soprattutto in un momento come questo e in una domenica nella quale si andrebbe a delineare la seconda retrocessione di fila, stavolta in Eccellenza.

Sui social i tifosi non hanno assolutamente risparmiato critiche e in tanti, soprattutto abbonati, hanno confermato la volontà di disertare le tribune del Bruno Recchioni. Si aspettavano una scelta differente alla luce dei risultati ottenuti sul campo e questo non è assolutamente stato nascosto. Critiche e proteste dunque che porteranno ad uno stadio semivuoto. Sembra quasi un paradosso. Ad inizio anno, alla stesura dei calendari, vedere il derby alla penultima poteva far pensare ad uno stadio pieno. Invece il divieto di trasferta per i supporter Samb, la situazione in casa canarina e gli ultimi malumori porteranno probabilmente ad un derby per poche centinaia di presenti: quasi come quelli disputati nell’immediato post Covid. Un autentico paradosso.

Roberto Cruciani