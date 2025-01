Foresi ambasciatore della musica

Con la sua voce e la sua musica è divenuto un ambasciatore delle Marche nel mondo e anche dell’impegno sociale. Si tratta di Riccardo Foresi, voce inconfondibile che spesso riempie le sale di teatro o le piazze della nostra regione, che negli ultimi mesi si è contraddistinto per due iniziative molto interessanti. Nel mese di novembre dello scorso anno insieme al violinista amandolese, Valentino Alessandrini, ha scritto e inciso la canzone ‘Cosa resta di noi’, mentre durante le festività è stato protagonista di una tournée in Bielorussia, portando la solarità delle canzoni italiane. "L’idea della canzone è nata alla fine dell’estate – racconta Riccardo Foresi – in poco tempo io, insieme a Davide Di Gregorio, abbiamo scritto e musicato il testo, poi abbiamo inciso la canzone contando anche sul Valentino Alessandrini. Un progetto nato per la giornata contro la violenza sulle donne. La canzone parla di un amore finito, però quando una storia termina resta la delusione, ma anche la convinzione dei momenti condivisi e occorre il coraggio, se si vuole bene ad una persona di lasciarla andare". La canzone è stata già scaricata sui principali siti specializzati e il video è stato caricato su Youtube. Sicuramente però l’ultima esperienza in Bielorussia è stata molto bella ed entusiasmante anche sotto il profilo professionale, senza contare che la musica questo linguaggio universale riesce ad unire i popoli. "Non è la prima volta che l’ambasciatore italiano in Bielorussia mi invita – continua Riccardo Foresi – sono stato impegnato in cinque concerti, in occasione del Natale ortodosso, che si sono conclusi a Minsk il 7 gennaio. Nell’occasione sono stato accompagnato da alcuni elementi della Filarmonica di Misk con strumenti di musica classica, è stata una bellissima esperienza. Il pubblico apprezza tantissimo la musica e ama le canzoni italiane. Infatti, ho portato un vasto repertorio di brani italiani e alcuni cavalli di battaglia internazionali come My Way. Sono nato a Fermo, la mia vita è sempre divisa fra le provincie di Fermo e Macerata, ma mi sento marchigiano e quando sono in giro porto sempre con me questa terra e sono stato onorato di portare le Marche in Bielorussia o come è già capitato negli Stati Uniti". Siamo ancora in pieno inverno, ma Riccardo Foresi sta già partendo per i suoi appuntamenti nazionali in giro per i teatri italiani, in attesa che l’estate ci riporti tutti in piazza ad ascoltare ancora la sua voce.

Alessio Carassai